В Минобороны России утверждают, что подавили 14 "украинских" беспилотников.

В Минобороны РФ утверждают, что в ночь на понедельник 24 июля, временно оккупированный Крым был атакован 17 беспилотниками.

В российском министестве утверждают, что 14 "украинских" дронов подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего три рухнули в Крыму, а еще 11 якобы потерпели крушение в Черном море.

В Минобороны России добавили, что средставами противовоздушной обороны "были уничтожены" три беспилотника. По сведениям российкой стороны в результате атаки дронами никто не пострадал.

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Вражеское Минобороны также "вызверилось" на Киев - обвинило в "террористической атаке". Стоит отметить, что российские оккупанты регулярно атакую беспилотниками-камикадзе украинские мирные населенные пункты, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

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В ночь на 24 июля появилась информация, что в Крыму слышали выстрелы, и были взрывы. Утром гауляйтер Сергей Аксенов пожаловался, что была атака беспилотниками, и есть попадание в склад боеприпасов, расположенный в Джанкойском районе.

Позже выяснилось, что мощные взрывы звучали возле села Веселое. Пособники РФ оккупантов объявили эвакуацию из населенных пунктов, которые находятся возле места ЧП. Кроме того, было остановлено движение по трассе Джанкой - Симферополь и по железной дороге, расположенной в Джанкойском районе.

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