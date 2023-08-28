Представитель Воздушных сил ВСУ отмечает, что эти истребители наша страна сможет получить тогда, когда будут готовы пилоты и технический персонал, поэтому разветвленная система обучения в разных странах поможет ускорить этот процесс.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что ускорит появление F-16 в украинском небе. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно заявления председателя Объединенного комитета руководителей штабов Марка Милли о том, что Украина может получить истребители F-16 в ближайшее время.

"Ближайшее время – это то, когда будут готовы наши люди. Это и пилоты, и другие авиационные специалисты. Их немало для того, чтобы один самолет взлетел. Работает целый большой коллектив наземных служб", - отметил представитель.

В то же время основное, добавил он, - это подготовка пилотов. "Как только будут готовы пилоты, тогда уже можно будет говорить о чем - то более конструктивном, что они появятся в украинском небе", - сказал Игнат.

Сейчас же, отметил он, передавать самолеты в Украину, где идут боевые действия и нет пилотов, насущной нет необходимости.

Игнат рассказал, что программа подготовки пилотов – разная. Есть молодые пилоты, которые обучаются от базовой подготовки до истребителя.

"Это в Великобритании, я имею в виду. Это будет несколько лет обучения продолжаться. А есть те, что поехали первыми в Данию. Возможно, будут и другие страны привлечены для того, чтобы как можно скорее перейти на новый тип самолета, в данном случае – F-16. это зависит, насколько быстро смогут наши летчики овладеть этим самолетом и научиться на нем воевать, применять различные типы вооружения, - зависит индивидуальная подготовка каждого", - сказал он.

Кроме того, Игнат отметил, что весомым является аспект пропускной возможности учебных центров и наличия опытных инструкторов.

"Поэтому можно поздравить, действительно, решение Соединенных Штатов, что они тоже готовы присоединиться к обучению наших пилотов на своей базе. Потому что в Соединенных Штатах есть мощные базы для обучения и там можно больше пропустить наших пилотов через эту подготовку", - отметил спикер.

Так, Игнат подчеркнул: "разветвленная система обучения в разных странах поможет ускорить процесс получения тех знаний, что нам нужно, и быстрее увидеть самолет в нашем небе".

Истребители для Украины-что известно

Ранее Милли заявил о большой вероятности того, что нв ближайшее время Украина получит истребители F-16, которые крайне необходимы для противостояния российской агрессии.

"Относительно F-16.на самом деле дело движется вперед. Итак, существует программа обучения, и они (украинцы – УНИАН), вероятно, получат F-16... в не столь отдаленном будущем", - отметил Милли.

Вас также могут заинтересовать новости: