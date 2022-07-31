Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются.

В устье Быстрое в результате подрыва на неизвестном предмете украинский лоцманский катер достал пробоину.

Об этом сообщил в Facebook представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"В Дунайском устье Быстрое в результате столкновении с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются. Проход устьем Быстрым временно ограничен", - говорится в сообщении.

Также известно, что 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота РФ маневрируют в Черном море у крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска, среди них 6 носителей крылатых ракет "Калибр" (всего – 44 кареты). Кроме того, там же маневрируют 4 больших десантных корабля.

Как сообщал УНИАН, освобождение острова Змеиный в конце июня открыло путь к портам "Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск", которые расположены в Одесской области.

Таким образом Украина получила возможность вывозить сельхозпродукцию не только через румынский канал Сулина, железнодорожным и автотранспортом, но и через устье Быстрое судового хода Дунай – Черное море.

На этой неделе в устье быстрое в результате подрыва на неизвестном предмете украинское гражданское судно получило пробоину.