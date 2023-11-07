Увеличение количества военнопленных связано с ухудшением мотивации российских солдат и блокированием обменов военнопленными со стороны РФ.

Украина в ближайшее время откроет новый лагерь для содержания российских военнопленных в связи с увеличением их количества.

Об этом сообщается в Telegram-канале единого центра приема обращений военных рф по сдаче в плен "Хочу жить". Там отметили, что параллельно проводятся работы по подготовке к запуску еще одного лагеря.

Согласно сообщению, увеличение количества военнопленных связано с ситуацией на фронте, ухудшением мотивации российских солдат, а также блокированием обменов военнопленными со стороны России.

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Отмечается, что условия в новом лагере, как и в лагере "Запад-1", будут соответствовать требованиям международного гуманитарного права. В частности, российские военные получат медицинскую помощь, трехразовое питание, возможность связи с родственниками, а также будут иметь доступ к представителям Международного комитета Красного Креста. Расположение лагеря в глубоком тылу соответствует Женевским конвенциям.

"Украина придерживается международных гуманитарных норм, которые предусматривают содержание военнопленных исключительно в специально отведенных для этого местах. В отличие от России, которая удерживает украинских военных в обычных тюрьмах и исправительных колониях вместе с заключенными, часто в нечеловеческих условиях, игнорируя и не признавая их статуса военнопленных", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские солдаты, находящиеся в украинском плену, имеют доступ к медицинской помощи, в том числе стоматологической, могут посещать церковь и даже зарабатывать деньги. Об этом рассказал официальный представитель украинского проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.

По его словам, только по этой программе добровольно сдались в плен несколько сотен российских солдат. В целом же с проектом связались и выразили желание сдаться более 22 тысяч российских солдат и принудительно мобилизованных жителей оккупированных территорий Украины.

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