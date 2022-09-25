От огня пострадали более 35 населенных пунктов.

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах семи населенных пунктов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцевое, Новомихайловка, Павловка Первомайское и", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что за сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Так, от огня пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Ставок и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. На Сиверском направлении - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина Буда Сумской области; на Слобожанском - это Стрелечье, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск.

На Краматорском направлении речь идет о населенных пунктах Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб и Озерное; на Бахмутском - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцевое, Опытное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Роздоловка, Спорное, Веселое и Верхнекаменское; на Авдеевском - это Авдеевка, Опытное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Парасковиевка.

В то же время на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись 18 населенных пунктов: Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Железнодорожное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времовка, Красное и Ольговское.

На Южнобугском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 38 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. В частности, Нововознесенское, Архангельское, Сухой Пруд, Первомайское, Марганец и Никополь.

В Генштабе отметили, что с целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил до 60 вылетов беспилотников.

Война в Украине

Рано утром 24 февраля российская оккупационная армия осуществила полномасштабное вторжение в Украину без объявления войны.

Враг атаковал военные и гражданские объекты, убивал мирных людей и захватил ряд населенных пунктов на юге и востоке. Украинская армия дает достойный отпор противникам.

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили 400 российских захватчиков. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 сентября ориентировочно составили около 56 тыс. 700 человек личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: