В Минфине уверены - любая страна, которая не соблюдает ограничения США на экспорт в Россию, заплатит высокую цену.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что экспортный контроль, введенный против России США и их союзниками в ответ на вторжение Владимира Путина в Украину, "не имеет срока действия".

Об этом она сообщила в комментарии CNN.

"Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго", — сказала Раймондо, добавив, что администрация Байдена готова придерживаться мер, призванных причинить экономический ущерб России "до тех пор, пока нужно".

Срока годности нет, — сказал Раймондо. "Мы в этом, чтобы победить, и наши союзники тоже".

Комментарии, исходящие от члена кабинета президента Джо Байдена, являются еще одним свидетельством того, что администрация готовится к потенциально затяжному конфликту в Европе, который уже взбудоражил финансовые рынки и который, по оценке Белого дома, ударит по кошелькам американских потребителей.

"Это будет грязно и, вероятно, очень долгосрочно", — предсказал Раймондо кризис.

Раймондо также предупредила, что любая страна, которая не соблюдает ограничения США на экспорт в Россию, заплатит высокую цену, включая Китай. Она сказала, что ее администрация готова, например, отрезать Китай от американского или европейского оборудования и программного обеспечения, необходимых для производства полупроводников.

"Мы собираемся преследовать любую компанию, где бы она ни находилась, в Китае или где-либо еще, которая нарушает правила", — сказала она. "Поэтому мы ожидаем, что Китай не нарушит правила, а если они это сделают, будут последствия".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что администрация отмечает, что Китай "в значительной степени [соблюдает] введенные санкции".

"Однако я хотела бы отметить, что если какая-либо страна попытается уклониться от наших экономических мер или обойти их, она испытает на себе последствия этих действий", — сказала Псаки.

Напомним, в Белом доме считают, что Россия может применить химическое оружие в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: