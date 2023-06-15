На видео оказалась атака на российскую технику, маскировавшуюся в посадке.

Роспропаганда снова повеселила нелепым фейком об "уничтожении пары установок HIMARS". Впрочем есть нюанс - на самом деле "Хаймарсами" оказались российские артустановки.

Фейк распространили российские паблики. На кадрах видно атаку на военную технику в посадке. Хоть оккупанты и убеждают, что это видео "уничтожение HIMARS", но ложь разоблачили моментально пользователи соцсетей.

Оказалось, что это ролик, который отснял дрон ВСУ. На нем - атака на самоходные артиллерийские установки российских оккупантов, уничтоженные меткими ударами украинских воинов. Россияне даже не убрали из видео украинскую песню.

HIMARS в Украине - как ВСУ обманывают оккупантов

Первые HIMARS прибыли в Украину в середине июня прошлого года. С тех пор не было задокументированного подтверждения уничтожения русскими американских установок.

Как писал The Washington Post, Украинцы научились "заманивать" российские крылатые ракеты на ложные цели якобы позиций HIMARS. Украинские муляжи сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море.

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