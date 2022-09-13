Дефицит командиров тактического уровня обусловлен отказом российских офицеров запаса подписывать контракты на фоне последних поражений вооруженных сил РФ на поле боя в Украине.

В России объявлен досрочный выпуск курсантов пятого курса, чтобы решить проблему дефицита командиров в захватнических войсках.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационного войска младшим офицерским составом. По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов пятого курса Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в декабре этого года. Также досрочные выпуски состоятся в других учебных заведениях министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

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В Генштабе пояснили, что дефицит командиров тактического уровня во вражеской армии обусловлен отказом офицеров запаса подписывать контракты на фоне последних поражений вооруженных сил РФ на поле боя в Украине.

Также сообщается, что в оккупационных войсках продолжается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава.

"Среди оккупантов все больше распространяется практика самоувечья, чтобы попасть на лечение в медицинское учреждение и избежать участия в боевых действиях на территории Украины. Значительная часть российских военнослужащих не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков", - добавили в Генштабе.

Напомним, что успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую "власть" временно оккупированного Крыма и юга страны срочно переселять свои семьи на территорию России.

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