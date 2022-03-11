Продолжается расчистка завалов.

В результате обстрела оккупантами Луцка два человека погибли, шесть ранены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

"Сегодня утром, примерно в 05:45, произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены с бомбардировщика армии Российской Федерации по объектам военного аэродрома "Луцк"... Информация о погибших в настоящее время: обнаружены двое погибших военнослужащих, раненых различной степени тяжести – 6", - сообщил он.

Погуляйко добавил, что расчистка завалов продолжается.

Как писал УНИАН, в Минобороны РФ подтвердили авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску. Российские террористы атаковали с неба Днепр, Луцк и Ивано-Франковск утром, 11 марта.

Во время налета авиации оккупантов в Днепре, по предварительной информации, погиб один человек. Бомбы попали в территорию возле городского детского сада и многоэтажки и двухэтажное здание обувной фабрики.

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