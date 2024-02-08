Российские оккупанты ежедневно мощно наносят удары по городу, от которых многоэтажные дома складываются как карточные дома.

В подвалах разбитых домов в Авдеевцы, под завалами, находятся гражданские, которых не имеет возможности спасти.

Об этом начальник городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил в эфире информационного марафона.

Он отметил, что в городе ситуация очень сложная и напряженная.

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"За минувшие сутки больше, чем 50 массированных обстрелов произошло по территории нашей общины, около 30 ударов авиабомбами. Вообще, если их посчитать с начала этого года, с 1 января, уже больше, чем 800 авиабомбовых ударов. Это сугубо по территории города. Речь не идет о каких - то прилегающих населенных пунктах к Авдеевке", - сказал Барабаш.

Он добавил, что это приводит к безумным разрушениям в городе.

"Каждый день город меняется реально по часам. К сожалению, враг давит со всех направлений. Нет ни одного такого участка вокруг нашего города, где было бы где-то более или менее спокойно. Действительно штурмуют очень большим силами. Сейчас, пока, погодные условия не позволяют им применять технику. А ведь, мы понимаем, если упадут морозы, то поедет и техника, и будет намного сложнее", - отметил Барабаш.

Также он рассказал о тех гражданских, которые до сих пор остаются в городе.

"К сожалению, ни одного уцелевшего здания нет в городе, и очень давно уже. И нет вообще такого здания, которое бы могло бы хоть немного обезопасить жизнь людей, потому что сейчас враг в основном применяет КАБ-500... Многоэтажные дома складываются как карточные дома, и очень часто под завалами, именно в этих подвалах, остаются люди, и к сожалению, мы не можем их оттуда достать", - подчеркнул Барабаш.

По его словам, по состоянию на утро сегодня в городе находится 941 гражданское лицо. Вчера эвакуация из города не проводилась в связи из соображений безопасности. Оккупанты сильно обстреливали дорогу.

"К сожалению, все меньше и меньше людей, которые помогают нам с эвакуацией. Кроме "белого ангела", полиции и представителей военной администрации есть еще определенный круг волонтеров, ребят, которые помогают нам с эвакуацией", - сказал Барабаш.

Авдеевка сегодня - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков OSINT-сообщества DeepState, российские захватчики оккупировали около 18% территории города Авдеевка. В частности, россияне перешли железнодорожный мост и пытаются через частный сектор пробиться в направлении автобазы и знака на въезде в Авдеевку.

Как говорилось в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отразили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

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