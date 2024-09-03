Украинские военнослужащие показали видео уничтожения российских военных, отправившихся на штурм позиций на Таврическом направлении.

Украинские военные продолжают сдерживать врага на большинстве направлений. 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (79 ОДШб) опубликовала видео, показав, как они уничтожают российских военных, решивших штурмовать наши позиции на Кураховском направлении.

"Оккупанты в очередной раз прибегли к суицидному шагу — и при поддержке техники пошли в атаку на позиции Таврических десантников", - заявляют воины ВСУ.

Аэроразведчикам удалось обнаружить колонну противника еще на подступах. Враг не ожидал, но его "поприветствовали" воины ВСУ с помощью артиллерии и ударных дронов. Один из десантников заявил, что как только враг понял, что наши военные "пристрелялись", начал разворачивать технику и бежать.

"Дерзкий штурм закончился позорным бегством. И гибелью нескольких беглецов", - добавил военный.

Стоит отметить, что Кураховское направление продолжает быть одним из самых "горячих" на всей линии фронта. В течение суток на этом участке происходят десятки боевых столкновений с врагом. 79 ОДШб, в частности, уже не один раз уничтожала колонны оккупанта, которые направлялись на штурмы.

Важные новости о войне в Украине - что уже сообщалось

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил об успехе воинов ВСУ под Покровском. Об этом свидетельствуют кадры с геолокацией. В частности, на юго-востоке от города, в Новогродовке украинским защитникам удалось восстановить некоторые утраченные позиции.

Потери личного состава у оккупанта составляют 618 960 человек.

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