Настроения в городе изменились из-за успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине.

В Мелитополе среди оккупантов и коллаборантов царят панические настроения. Предатели отказываются дальше сотрудничать с россиянами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Многие из коллаборантов, кто ранее соглашался сотрудничать с врагом, сейчас уже отказываются сотрудничать. Настроения среди коллаборантов и оккупантов изменились, в целом из-за контрнаступления ВСУ на Харьковщине. Еще одна работа, которая проделана нами и посеяла смуту среди полицейских-коллаборантов, это то, что вчера мы опубликовали списки 118 полицейских, которые согласились работать на оккупантов. Я знаю, что некоторые из них уже не выходят на работу, прячутся и ждут контрнаступления ВСУ", — сказал Федоров.

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По словам мэра Мелитополя, они и дальше будут публиковать списки коллаборантов.

Как ранее сообщал УНИАН, партизаны из временно оккупированного рашистами Мелитополя оставили красноречивое послание для предателей. Они наглядно показали, что ждет всех коллаборантов Украины, которые перешли на сторону врага.

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