Также повреждены помещения станции техобслуживания, жилые дома, одна машина сгорела дотла.

В городе Конотоп Сумской области ранены два мирных жителя в результате ракетной атаки российских захватчиков. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

В частности, при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 29 декабря 2023 года утром враг совершил ракетный обстрел г. Конотоп Сумской области. В результате атаки оккупантов получили ранения двое мирных жителей. Повреждены помещения станции техобслуживания, жилые дома, одна машина сгорела дотла", - говорится в сообщении.

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Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.

Удар по Украине сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сегодня нанесли массированный мощный удар по всей территории Украины различными типами ракет.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне запустили фактически все виды ракет, кроме "Калибров". Россиянами было применено около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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