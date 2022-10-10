БТР передали Вооруженным силам Украины.

В первые дни после полномасштабного вторжения России в Украину местные киевские "гопники" на Оболони "отжали" у российских солдат БТР.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"С БТРом… есть такая информация, что этот БТР в российских солдат отжали местные "гопники". БТР остановился, и российские солдаты решили спросить дорогу. Им же в первый день сказали, что население будет относиться лояльно. Помните, когда у них топливо заканчивалось, они же с канистрами шли на заправку купить топливо? Купить. Потом они начали уже беспределы: грабить, мародерить и убивать. А в начале они же шли скромно. Им сказали: "Население вас ждет, вы же освободители для них", – отметил он.

"Так вот, когда они стали спрашивать дорогу, местные оболонские ребята изловчились и куском асфальта, который лежал на обочине, огрели этого механика, вытащили его, и БТР был передан Вооруженным силам Украины", – рассказал эксперт.

Жданов предположил, что этот БТР после войны будет объявлен чуть ли не первым трофеем ВСУ.

Потери России на войне в Украине

Как сообщил Генштаб ВСУ, общие боевые потери России по состоянию на 10 октября ориентировочно составили около 62 тысяч 870 военных.

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