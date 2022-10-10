В первые дни после полномасштабного вторжения России в Украину местные киевские "гопники" на Оболони "отжали" у российских солдат БТР.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"С БТРом… есть такая информация, что этот БТР в российских солдат отжали местные "гопники". БТР остановился, и российские солдаты решили спросить дорогу. Им же в первый день сказали, что население будет относиться лояльно. Помните, когда у них топливо заканчивалось, они же с канистрами шли на заправку купить топливо? Купить. Потом они начали уже беспределы: грабить, мародерить и убивать. А в начале они же шли скромно. Им сказали: "Население вас ждет, вы же освободители для них", – отметил он.
"Так вот, когда они стали спрашивать дорогу, местные оболонские ребята изловчились и куском асфальта, который лежал на обочине, огрели этого механика, вытащили его, и БТР был передан Вооруженным силам Украины", – рассказал эксперт.
Жданов предположил, что этот БТР после войны будет объявлен чуть ли не первым трофеем ВСУ.
Потери России на войне в Украине
Как сообщил Генштаб ВСУ, общие боевые потери России по состоянию на 10 октября ориентировочно составили около 62 тысяч 870 военных.
Также РФ потеряла:
- 2 тысячи 495 танков,
- 5 тысяч 149 боевых бронированных машин,
- 1 тысяччу 486 артиллерийских систем,
- 353 реактивных систем залпового огня,
- 181 средство противовоздушной обороны,
- 267 самолетов,
- 235 вертолетов.