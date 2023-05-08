Российские войска добились некоторых территориальных успехов в Бахмуте. Геолокационные кадры показывают, что "вагнеровцы" продвинулись дальше на запад в Бахмуте и возле Сакко-и-Ванцетти в 15 км к северу от города.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что оккупанты продолжают атаковать украинские позиции в западном и южном Бахмуте.

По данним Института, российсике оккупанты безуспешно наносили наземные удары в районе населенного пункта Богдановка в 6 км к северо-западу от Бахмута, Хромово (непосредственно к западу от Бахмута), Ивановское (6 км к западу от Бахмута), Часов Яр (12 км к западу от Бахмута) и другим населенным пунктам.

Видео дня

При этом, как отметили аналитики, в Бахмуте огонь российской артиллерии не уменьшился, несмотря на заявления о "снарядном голоде" в этом районе. При этом российские войска все еще надеются захватить город к 9 мая.