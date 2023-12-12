Оккупанты нанесли удары по жилым домам, школе, автомобилям.

В Херсонской области из-за вражеских обстрелов погиб человек, четыре человека вчера ранены, уже сегодня травмы получил 29-летний мужчина.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, с 06:00 понедельника 11 декабря по 06:00 сегодня противник совершил 125 обстрелов, выпустив по региону 597 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Только по Херсону враг выпустил 43 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, общежитие и админздание в Херсоне. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения", - рассказал чиновник.

По словам начальника Херсонской МВА Романа Мрочко, все пятеро - жители Херсонской городской территориальной общины. Повреждены админздание, школа, автомобили и дома.

"Херсонскую городскую территориальную общину за минувшие сутки было обстреляно 32 раза, российский враг использовал для этого 128 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приднепровском и Зеленовке", - уточнил чиновник.

Среди раненых-24-летний мужчина, получивший минно-взрывную травму.

"В пригороде Херсона один человек погиб и один получил ранения. Погибший - мужчина 69 лет. На момент вражеской атаки находился в помещении. Раненый - мужчина 59 лет. Он госпитализирован. Также в больницу доставлен 34-летний мужчина. Ранение он получил около 12.30 в Днепровском районе Херсона", - рассказал Мрочко.

Уже сегодня, около 7:00, российские войска с временно оккупированного Левобережья обстреляли центральную часть Херсона. В результате этой атаки получил ранение 29-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован.

Чиновник также обнародовал видео, на котором зафиксированы последствия вчерашних обстрелов. В частности, разбиты жилые дома и жительница одной из разрушенных квартир. Пожилая женщина рассказывает, как едва не умерла от остановки сердца, когда услышала страшный взрыв.

"Неужели они (оккупанты – УНИАН) больше ничего не умеют? Только разрушать?"- говорит херсонка.

Украину 12 декабря атаковали группы "шахедов": что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на сегодня, 12 декабря, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами, которые запустили из оккупированного Крыма, из района Балаклавы. Всего зафиксированы пуски 15 ударных беспилотников "Shahed-136/131", девять из которых уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны. Кроме того, вечером 11 декабря, зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 В Запорожской и Днепропетровской областях.

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