Во вторник днем, 13 сентября, во временно оккупированном Херсоне местные жители услышали громкие взрывы.
Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.
"В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело", - говорится в его сообщении.Видео дня
Напомним, бои за Херсон начались после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Наступление российских сил на Херсон происходило с юга, со стороны Крымского полуострова.
1 марта россияне прорвались в Херсон с помощью бронетранспортеров. 2 марта 2022 года Херсон перешел под контроль ВС России.
ВСУ наносят удары по пунктам оккупантов в Херсоне и области, по их складам боеприпасов.