Депутат не исключает, что снова "прилетело" по позициям оккупантов во временно оккупированном городе.

Во вторник днем, 13 сентября, во временно оккупированном Херсоне местные жители услышали громкие взрывы.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.

"В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело", - говорится в его сообщении. Видео дня

Напомним, бои за Херсон начались после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Наступление российских сил на Херсон происходило с юга, со стороны Крымского полуострова.

1 марта россияне прорвались в Херсон с помощью бронетранспортеров. 2 марта 2022 года Херсон перешел под контроль ВС России.

ВСУ наносят удары по пунктам оккупантов в Херсоне и области, по их складам боеприпасов.

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