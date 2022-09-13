В Херсоне снова взрывы / фото Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Во вторник днем, 13 сентября, во временно оккупированном Херсоне местные жители услышали громкие взрывы.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.

"В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело", - говорится в его сообщении.

Видео дня
Взрывы в Херсоне / фото t.me/hueviyherson
Взрывы в Херсоне / фото t.me/hueviyherson

Напомним, бои за Херсон начались после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Наступление российских сил на Херсон происходило с юга, со стороны Крымского полуострова.

1 марта россияне прорвались в Херсон с помощью бронетранспортеров. 2 марта 2022 года Херсон перешел под контроль ВС России.

ВСУ наносят удары по пунктам оккупантов в Херсоне и области, по их складам боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: