Врагу так просто снова зайти на Харьковщину не удастся.

В Харьковской области все готовятся отражать наступление российских захватчиков, если сообщения в российских медиа о намерении диктатора Владимира Путина захватить Харьков соответствуют действительности.

"Другую тактику они уже видимо не применят. Но уже им будет гораздо труднее это сделать, чем в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда они использовали факт неожиданности. Сейчас уже их ждут. Уже все готовятся. Поэтому, просто так снова прийти на Харьковщину у них не получится", - рассказал командир группы специального назначения Национальной гвардии Украины, военный под псевдонимом "Памир" в эфире телемарафона.

При этом, он считает, что российские удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины делаются с целью запугивания гражданского населения.

"Обычно, когда у них что-то не получается, они, таким образом, пытаются показать свою силу. Если они где-то на другом направлении проигрывают, они уничтожают гражданское население", - добавил он.

По его словам, захватчики пытаются морально и психологически давить на гражданское население, чтобы вызвать расстройства в украинском обществе.

Захват Харькова - планирует ли Путин снова идти на город

Российское издание "Медуза" со ссылкой на один из источников, близких к Кремлю, сообщило, что после неудачного контрнаступления ВСУ российский диктатор Владимир Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного - хоть в Киев - и цена его не волнует".

Другой собеседник, близкий к Кремлю, напротив, считает, что высшее руководство РФ ставит перед собой "более реалистичные цели", а именно взятие Харькова и постепенное окончание "СВО" после этого.

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