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В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал Харьков.
Об этом сообщает Суспильне Харьков в своем Телеграмм.
По предварительной информации главы Администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, самолет упал в районе рынка Лоск, его сбили.
Отмечается, что это тот самый самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где продолжают разгребать завалы.
Также сообщается, что, по предварительным данным, в доме погибли 8 человек, еще 8 ранены.
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