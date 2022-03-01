Именно с этого самолета прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где погибли по меньшей мере 8 человек.

В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал Харьков.

Об этом сообщает Суспильне Харьков в своем Телеграмм.

По предварительной информации главы Администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, самолет упал в районе рынка Лоск, его сбили.

Отмечается, что это тот самый самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где продолжают разгребать завалы.

Также сообщается, что, по предварительным данным, в доме погибли 8 человек, еще 8 ранены.

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