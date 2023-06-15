Там отметили, что с начала июня россияне во время атак применили 140 ракет разных типов, а также 255 ударных БпЛА.

Последнее время ракетные атаки российских оккупантов нацелены на объекты логистики, промышленности, нефте- и газоснабжения.

Об этом во время брифинга в Military Media Center сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Он отметил, что за две недели июня противник во время атак применил 140 ракет разных типов, а также 255 ударных БпЛА.

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При этом противовоздушные подразделения Сил обороны Украины уничтожили 74% крылатых ракет и 55% ударных БПЛА, примененных россиянами.

"Учитывая длительные ракетные удары, наши силы ПВО становятся только крепче, в том числе за счет современного вооружения и военной техники, которая предоставляется партнерами", - отметил бригадный генерал.

Ракетные удары по Украине

Российские оккупанты в мае начали активно атаковать Украину ракетами и дронами. С наступлением лета ситуация не облегчилась. Так, во время массированной воздушной атаки в ночь на 15 июня российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. Были попадания в два промышленных объекта.

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