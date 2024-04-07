В частности, были повреждены четыре многоцелевых истребителя Су-30.

Беспилотники Главного управления разведки во время атаки 5 апреля повредили семь российских самолетов на аэродроме в российском Ейске, пишет "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в ГУР.

Отмечается, что появились уточненные данные относительно удара украинских беспилотников ГУР по военному аэродрому в российском Ейске. Согласно им, 5 апреля аэродром атаковали украинские БпЛА.

В результате атаки поражены с различными степенями повреждения семь российских самолетов. Из них четыре многоцелевых истребителя Су-30, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия Бе-200. Также уничтожена дизельная подстанция аэропорта.

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Атаки украинских беспилотников

Утром 5 апреля благодаря совместной операции Главного управления разведки МОУ и Вооруженных сил Украины были поражены беспилотниками три военных аэродрома на территории России. Тогда отмечалось, что в Ейске было полностью уничтожено два Су-25 и погибли 4 военнослужащих вражеской армии.

Ранее УНИАН сообщал, если повреждение трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2" украинскими БПЛА подтвердится, то можно утверждать, что Россия уже потеряла около 5% этих самолетов. Это для агрессора является "заметной потерей".

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