Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 жильцов. Есть раненые.

В городе Чугуев на Харьковщине в результате вражеского обстрела пятиэтажного дома погиб несовершеннолетний мальчик.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 24 февраля в 08:23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме в г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом №157. Он возник в результате вражеского обстрела.

Отмечается, что на момент прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв. м.

"От взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 жильцов", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в 09:50 состоялась локализация огня, сейчас продолжается его ликвидация.

Вас также могут заинтересовать новости: