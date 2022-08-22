На дежурстве находятся 5 ракетоносителей и большой десантный корабль.

В Черном море враг увеличил свое присутствие и держит наготове более 30 ракет типа "Калибр".

Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что группировка РФ в море увеличилось – сейчас на дежурстве находятся 5 ракетоносителей, снаряженных более 30 ракетами "Калибр", и большой десантный корабль.

"В частности, накануне именно такие 5 ракет были использованы врагом во время удара по агропредприятию в Одесской области", - сказала Гуменюк.

По ее словам, вероятность усиления вражеских атак и ракетных ударов сверхвысокая именно по случаю Дня Независимости Украины, поскольку враг тяготеет к сакральных дат. Она добавила, что такая тактика типична для армии РФ.

Как сообщал УНИАН, ночью 21 августа враг нанес по Одесской области ракетный удар, произошло попадание в зернохранилище с пшеницей. Повреждения также получили жилые дома.

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