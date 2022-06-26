В приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты удерживают отдельные подразделения войск Западного военного округа.

В Беларуси россияне готовят диверсантов для отправки в Украину.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Волынском и Полесском направлениях, на территории Республики Беларусь, отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп для их дальнейших действий на территории Украины", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным Генштаба, на Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил украинской обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.

Также враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру неподалеку сел Хреновка и Янжуловка Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, в Главном управлении разведки Минобороны проинформировали, что РФ увеличивает свое военное присутствие в Беларуси.

В частности, руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений вооруженных сил РФ. Также россияне планируют перебросить аэродром в Барановичах 10 военных самолетов.

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