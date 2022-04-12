По словам мэра, количество жертв оккупантов может превысить и 20 тысяч.

С начала полномасштабной войны в Мариуполе Донецкой области из-за обстрелов войсками РФ погибли не менее 10 тысяч мирных жителей.

Об этом Associated Press заявил мэр блокадного города Вадим Бойченко.

Вместе с тем количество жертв может превысить и 20 тысяч, поскольку за недели атак тела мариупольцев уже "устилают улицы ковром".

Мэр сказал, что у него есть несколько источников, которые сообщили о методическом сжигании трупов российскими войсками в городе.

"Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получает столько оружия, сколько необходимо, чтобы деблокировать Мариуполь и скорее закончить эту войну.

4 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что противник уже уничтожил 90% городской инфраструктуры. Чиновник добавил, что город находится за гранью гуманитарной катастрофы - уже более месяца Мариуполь без света, воды, еды и медикаментов.

11 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек. Глава государства добавил, что оккупанты хотят сделать город "показательно уничтоженным".