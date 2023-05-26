Иногда с поля боя возвращают не тела погибших воинов, а только останки.

Украина договаривается об уникальной археологической ДНК-экспертизе останков тел, чтобы установить имена погибших воинов. Такую экспертизу делают только 4 страны.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко на брифинге сообщил, что Украина находится в процессе подписания меморандумов с другими странами о проведении этой сложной археологической ДНК-экспертизы.

"Бывает, что мы не можем взять ДНК-экспертизу, потому что иногда мы привозим не тела, а только останки. И здесь нужна другая ДНК-экспертиза, которая в мире проводится лишь в 4-х странах. Мы сейчас подписываем меморандум с этими странами, чтобы они могли нам в этом вопросе помочь. Это так называемая археологическая ДНК-экспертиза. Мы над этим работаем", – сказал он.

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Также активизировали работу по созданию баз ДНК украинских защитников. С ее помощью в случае гибели бойца его можно будет быстрее идентифицировать, в частности, не привлекая к этому родных. Закон о получении образцов ДНК с согласия лица, поступающего на военную службу был принят в конце 2022 года.

"Сейчас МВД уже готово через некоторое время брать экспертизы у своих сотрудников - Нацгвардии, пограничной службы. У них есть тесты экспертиз, специалисты и есть место для хранения... Думаю очень быстро этот закон заработает в Украине", - сказал уполномоченный..

Он также анонсировал, что на следующей неделе Украина проведет очередную операцию по возвращению тел своих защитников.

Возвращение тел защитников Украины - что надо знать

С начала полномасштабного вторжения России и до начала марта с временно оккупированных территорий удалось вернуть тела 1426 защитников Украины их родным для достойного захоронения.

После этого состоялось еще несколько операций по возвращению тел наших защитников. В частности 24 марта Украина вернула с оккупированных территорий тела еще 83 погибших защитников, 14 апреля сообщили о возвращении тел еще 82 павших украинских военнослужащих.

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