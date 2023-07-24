Эти группы вооружены крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами.

Происходит усиление противовоздушной обороны на Сумском направлении, где будут работать огневые группы по воздушным целям днем и ночью. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в по поводу усиления ПВО на северном направлении.

Он отметил, что дополнительные огневые группы вооружены крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами, чтобы работать по воздушным целям, в том числе и ночью. Группы также оборудованы прожекторными установками.

Наев отмечает, что, находясь на одной из огневых позиций, лично наблюдал работу экипажей этих мобильных огневых групп во время нападения вражеских беспилотников.

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Командующий Объединенных Сил ВС Украины напомнил, что ПВО в определенной степени зависит от международной военно-технической помощи, поэтому уровень защищенности объектов критической инфраструктуры повышается в пределах тех ресурсов, которые получает Украина. Он добавил, что для большей защиты украинского неба необходима дополнительная помощь от западных партнеров.

Ситуация на севере Украины - детали

10 июля 2023 года Совет обороны Сумской области приняла решение об эвакуации людей из пятикилометровой пограничной зоны.

Тогда глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибло 35 гражданских лиц, в частности, за последний месяц - 17 человек, из которых 1 ребенок, были убиты российскими войсками в приграничных общинах области. Людям приходится выживать неделями, а то и месяцами без света, а также часто там не работают магазины, школы, больницы, потому что невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства.

Эвакуация из Сумщины проводится в пределах 5-километровой пограничной зоны, где постоянно раздаются обстрелы и существует угроза вторжения диверсантов. В случае усиления обстрелов зону эвакуации могут увеличить до 10 километров от приграничья.

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