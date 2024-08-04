В ГУР обнародовали имена и должности экипажа самолета.

В Главном управлении разведки Украины рассказали о судьбе экипажа уничтоженного в апреле стратегического бомбардировщика РФ Ту-22М3 и назвали имена всех российских пилотов. Эксклюзивные детали операции по уничтожению Ту-22М3 обнародовало ГУР на своем сайте.

В разведке напомнили, что уничтоженный в более чем 300 км от линии фронта российский бомбардировщик Ту-22М3 упал вблизи хутора Богомолов в Ставропольском крае РФ.

"Самолет с бортовым номером "11" принадлежал в состав 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка (в/ч 33310, авиабаза "Шайковка" Калужской области РФ). Указанный авиаполк входит в 22-ю гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиадивизию командования дальней авиации ВКС РФ".

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В ГУР отмечают, что все четверо членов экипажа самолета смогли катапультироваться, однако выжили только двое из них.

В разведке также обнародовали имена и другие данные четырех военных из состава экипажа самолета.

Так, отмечается, что выжили двое военных преступников: командир корабля - заместитель командира эскадрильи по военно-политической работе, майор Колесников Сергей Анатольевич, и штурман авиаотряда - капитан Скрябичев Александр Владимирович.

Помощник командира корабля - капитан Кононов Андрей Юрьевич, и штурман-оператор авиаотряда - старший лейтенант Грушанин Андрей Александрович были ликвидированы во время сбивания Ту-22М3.

Сбитие Ту-22М3 - что известно

Как сообщал УНИАН, на территории России в Ставропольском крае упал самолет. Как позже стало известно, украинские военные впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что это первый случай, когда самолет стратегической авиации РФ уничтожили во время выполнения боевого задания.

Впоследствии источник УНИАН в спецслужбах подтвердил, что Ту-22М3 был сбит из советского ЗРК С-200.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что украинские военные несколько дней "караулили" этот самолет, прежде чем его удалось сбить.

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