Разбитый танкер принадлежал российской компании, которая была внесена в санкционный список.

Украинские военные рассказали, что уничтоженное вчера судно, на котором российские захватчики расположили командный пункт, это танкер "Механик Погодин", который после подрыва дамбы Каховской ГЭС выбросило на Кинбурнскую косу.

Как сообщили в Военно-Морских силах ВСУ, 11 марта в результате успешного воздушного удара Воздушными силами ВСУ, в районе Кинбурнской косы уничтожен танкер под флагом РФ "Механик Погодин", который россияне использовали как пункт управления.

Говорится, что танкер "Механик Погодин" IMO № 9598397, принадлежал российской компании VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), которая была внесена в санкционный список. Во исполнение указа президента Украины "О решении СНБО от 02 мая 2018 года "О применении и отмене экономических и других ограничительных мер (санкций)" и согласно решению Херсонского окружного административного суда в августе 2018 года "Механик Погодин" был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта.

Сообщается, что после подрыва врагом дамбы Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурнской косы, которую временно контролируют россияне. В дальнейшем, противником на этом танкере был развернут наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно периодически использовалось как платформа для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области.

Отмечается, что судно, соответствует определению военного объекта согласно соответствующим пунктам Руководства Сан-Ремо по международному праву, применяемому к вооруженным конфликтам на море. "Танкер "Механик Погодин" был включен в систему РЭБ и сбора разведывательной информации противника, а также систем наблюдения, командования и связи. Таким образом, уничтожение российского танкера не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было осуществлено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права", - отмечают в ВМС ВСУ.

Уничтожение пункта управления оккупантов

11 марта стало известно, что украинские пилоты нанесли удар по вражескому пункту управления, расположенному на судне. Впоследствии военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал "шедевральным попаданием" этот удар и сказал, что самое интересное будет позже. По его словам, всплывающие "слухи" не могут не порадовать.

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