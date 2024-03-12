Украинские военные рассказали, что уничтоженное вчера судно, на котором российские захватчики расположили командный пункт, это танкер "Механик Погодин", который после подрыва дамбы Каховской ГЭС выбросило на Кинбурнскую косу.
Как сообщили в Военно-Морских силах ВСУ, 11 марта в результате успешного воздушного удара Воздушными силами ВСУ, в районе Кинбурнской косы уничтожен танкер под флагом РФ "Механик Погодин", который россияне использовали как пункт управления.
Говорится, что танкер "Механик Погодин" IMO № 9598397, принадлежал российской компании VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), которая была внесена в санкционный список. Во исполнение указа президента Украины "О решении СНБО от 02 мая 2018 года "О применении и отмене экономических и других ограничительных мер (санкций)" и согласно решению Херсонского окружного административного суда в августе 2018 года "Механик Погодин" был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта.
Сообщается, что после подрыва врагом дамбы Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурнской косы, которую временно контролируют россияне. В дальнейшем, противником на этом танкере был развернут наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно периодически использовалось как платформа для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области.
Отмечается, что судно, соответствует определению военного объекта согласно соответствующим пунктам Руководства Сан-Ремо по международному праву, применяемому к вооруженным конфликтам на море. "Танкер "Механик Погодин" был включен в систему РЭБ и сбора разведывательной информации противника, а также систем наблюдения, командования и связи. Таким образом, уничтожение российского танкера не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было осуществлено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права", - отмечают в ВМС ВСУ.
Уничтожение пункта управления оккупантов
11 марта стало известно, что украинские пилоты нанесли удар по вражескому пункту управления, расположенному на судне. Впоследствии военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал "шедевральным попаданием" этот удар и сказал, что самое интересное будет позже. По его словам, всплывающие "слухи" не могут не порадовать.