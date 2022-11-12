После обстрела, который разрушил дом и убил семью, пес находился на лечении, однако у верного любимца остановилось сердце.

Умер пес по имени Крым, который уцелел после удара российских оккупантов по Днепру 29 сентября.

После обстрела, который разрушил дом и убил семью, животное находилось на лечении. О смерти пса написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"С великой скорбью сообщаю, что сердце нашего пса Крыма остановилось. Российская подлость и ее преступления иногда достигают своих результатов", - говорится в его посте.

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Пес Крым: что известно

В ночь на 29 сентября российские войска обстреляли частный сектор Днепра. В результате трагедии погибли четверо людей: двое детей, их мама и бабушка. Когда на место прибыли спасатели, на руинах сидел старый пес Крым и выл, "оплакивая" свою семью.

Позже к уничтоженному дом приехал и муж Натальи и отец детей, который сейчас служит в ВСУ.

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