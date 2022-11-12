Умер пес по имени Крым, который уцелел после удара российских оккупантов по Днепру 29 сентября.
После обстрела, который разрушил дом и убил семью, животное находилось на лечении. О смерти пса написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
"С великой скорбью сообщаю, что сердце нашего пса Крыма остановилось. Российская подлость и ее преступления иногда достигают своих результатов", - говорится в его посте.
Пес Крым: что известно
В ночь на 29 сентября российские войска обстреляли частный сектор Днепра. В результате трагедии погибли четверо людей: двое детей, их мама и бабушка. Когда на место прибыли спасатели, на руинах сидел старый пес Крым и выл, "оплакивая" свою семью.
Позже к уничтоженному дом приехал и муж Натальи и отец детей, который сейчас служит в ВСУ.