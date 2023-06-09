Он заявил, что Украина в НАТО "убьет Россию".

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин разозлился из-за заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что вопрос членства Украины в Альянсе практически решен.

Реакция военного преступника была мгновенной и появилась в его Телеграм-канале. Он заявил, что Украину "нужно уничтожить полностью".

"Очередное наглядное подтверждение того факта, который до истерики не хотят понимать и принимать в Кремле: Украину надо уничтожить как государство. Полностью. Иначе она убьет Россию. И, заодно, обязательно уничтожит также ее нынешних бездарных и мега-вороватых правителей", - заявил Гиркин.

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Что предшествовало

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.

"Союзники неоднократно заявляли, что соглашаются с тем, что Украина станет членом Альянса. Последний раз все страны-участники НАТО заявляли об этом на саммите в Мадриде летом прошлого года. Позже мы единогласно решили, что только Украина и члены организации должны решить когда наступит время официально пригласить Украину стать членом НАТО. И это никак не зависит от Москвы и Путина. У него нет права вето на расширение НАТО", - заявил Столтенберг.

Именно это заявление разозлило Гиркина.

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