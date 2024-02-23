Ликвидированы десятки беспилотников противника, поделились в ВСУ.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и противники в ночь на пятницу, 23 февраля, ударили по нашей земле 31 дроном-камикадзе типа Shahed и несколькими ракетами.

Противники запустили беспилотники с крымского мыса Чауда и Приморско-Ахтарска, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram. В ВСУ добавили, что 23 дрона ликвидировали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. В то же время о ликвидации ракет в Воздушных силах не отчитались.

"В ночь на 23 февраля... противник атаковал... тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донецкая область), противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22 (акватория Черного моря)", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит прочитать

Ранее стало известно, что российские оккупанты в ночь на 23 февраля ударили дронами-камикадзе по Днепру - под ударом оказалась многоэтажка. Сначала сообщалось, что есть четверо пострадавших.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки травмированы восемь человек, и семеро из них госпитализированы. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что противники устроили для горожан очередную ночь ужаса.

Вас также могут заинтересовать новости: