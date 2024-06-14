Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов анонсировал испытания УАБов украинского производства.

Сейчас мы получаем от наших западных партнеров УАБы их образца. Например, это французская авиабомба Hummer или американская JDAM. Мы убедились, насколько это высококачественные средства поражения, однако их мало. Поэтому, чтобы как-то создавать противовес российским УАБам, нужно производить свои собственные бомбы.

Однако у нас никогда не было собственного производства бомб свободного падения полного замкнутого цикла, с нуля. Создавать его - это не краткосрочная и даже не среднесрочная перспектива. Поэтому мы будем использовать остатки - авиабомбы, которые остались со времен советского союза и которых у нас довольно много (особенно ФАБ 250). Устанавливая на них соответствующие модули, сможем превращать их в корректируемые. И, конечно, для этих модулей будут использоваться западные технологии.

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Таким образом, это будет не аналог российского УАБ, пятьдесят процентов из которых падают на головы жителей Белгорода, или в какой-то лес или озеро, и только вторые пятьдесят процентов долетают, достигают цели. Однако стоит напомнить, что у россиян таких бомб - десятки тысяч. И они могут себе позволить потерять 50% из них. Мы не можем себе такого позволить. И, опять же, не только из-за количества, а потому, что не можем позволить, чтобы наши бомбы падали на головы харьковчан или сумчан.

Нам нужны высокотехнологичные, высокоточные средства поражения. Все должно быть гарантированно качественное.

Именно поэтому, я думаю, мы взяли за основу бомбы американского образца. Это будет симбиоз модулей, которые превращают советскую бомбу в действительно высокоточную и надежную, по образцу JDAM. Кроме того, поскольку мы будем сочетать западные технологии с советскими, то такие бомбы можно будет сбрасывать как с самолетов советского производства и, не исключаю, что в будущем - с F-16 и Mirage 2000.

В открытых источниках нет информации, сколько мы можем производить таких бомб, например, за месяц. Но все равно это будет больше, чем если бы мы их вообще не производили.

Наши партнеры не могут поставлять там корректируемые авиабомбы в таком количестве, как россияне могут производить. К сожалению, у них это тысячи единиц в месяц. Например, от Франции мы получаем, в среднем, 50 бомб Hummer. И это несопоставимо с тысячами российских бомб. Однако у россиян продолжится доминирование в количестве, но не в качестве. А за счет качества мы попытаемся их переиграть, поражая на большие расстояния с большей эффективностью и надежностью.

Массированное применение таких бомб будет способствовать остановке наступательных действий российских оккупантов, преодолению оборонительных рубежей. Также их целями могут стать штабы, пункты управления и прочее.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"