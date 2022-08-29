Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники продолжат уничтожать логистику, базы и командные центры врага.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении.
Президент напомнил, что сегодня провел совещания с военными, представителями военно-промышленного сектора и чиновниками.
"Важные совещания, важная тематика, озвучивать ее – неправильно. Но результат со временем видят все. Видят, когда наши защитники уничтожают логистику, базы, командные центры врага. Это - продолжим", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, Зеленский дал совет российским военным, которые хотят выжить. Он подчеркнул, что оккупанты должны знать, что украинские военные будут гнать их к границе.
Глава государства добавил, что если оккупанты его не услышат, то будут иметь дело с украинскими защитниками, которые "не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине".