Захватчик мог бы и выжить, если бы его вовремя эвакуировали с поля боя.

Украинская диверсионно-разведывательная группа ликвидировала оккупанта с очень удачной для захватчика фамилией.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, один из украинских диверсантов "минуснул" оккупанта Валерия Недорезова.

"Валеру Недорезова заколол украинский диверсант, когда тот сидел в секрете, но про*бал заход ДРГ ВСУ на его позицию", - отметил эксперт, проанализировав некрологи в российских пабликах.

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Отмечается, что некоторое время Недорезов еще дышал, поэтому вполне мог выжить, если бы вовремя произошла эвакуация.

Потери России - последние данные

Потери России в Украине подскочили за сутки и пересекли новую "красную линию" - теперь составляют более 347 тысяч человек.

В течение суток ликвидированы 1 090 противников, и общие потери российский оккупационных войск достигли отметки примерно 347 160 воинов. Также за последние сутки ликвидировано 44 вражеских танка, 60 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны и 12 дронов оперативно-тактического уровня.

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