В рядах российских оккупантов не уверены, что смогут выдержать еще один год украинского наступления.

Украине невыгодно становиться в оборону в случае возобновления военной помощи от США, а надо исключительно идти в наступление. Такое мнение высказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире телеканала "Прямой".

"Для нас есть две совершенно разные стратегии, которые, к сожалению, определяются не нами, а в Конгрессе США. Если все же, будет достигнут компромисс, и хотя бы в феврале будет проголосовано возобновление нам военной помощи на уровне прошлого года, об увеличении уже речь даже не идет, но если хотя бы возобновят то, что было, то для нас в таком случае совершенно невыгодно становиться в оборону. Тогда наоборот, надо именно продолжать именно наступать и громить россиян", - подчеркнул Дикий.

Он убежден, что российские захватчики очень боятся, если ВСУ снова пойдут в наступление.

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"Они как раз очень хорошо знают, что не только наша армия истощена после боев прошлого года. Их армия далеко не в лучшем состоянии. Они тоже едва не выдержали. Они гордятся, что по итогам прошлого года они, так и быть, нас остановили", - сказал Дикий.

Как отметил военный аналитик, российские оккупанты не уверены, что они выдержат еще один такой год.

"У них есть по этому поводу очень обоснованные сомнения. Поэтому, если нам только возобновят поставки БК - никакой обороны. Наступление, наступление и только наступление", - добавил Дикий.

В то же время, он сказал, что совсем будет другой ситуация, если в Конгрессе не договорятся о выделении дополнительных средств для Украины.

"В таком случае мы не нуждаемся в советах. Мы просто автоматически становимся в глубокую оборону, потому что у нас просто не будет выбора", - подчеркнул Дикий.

Как сообщал УНИАН, Конгресс США с октября прошлого года после поступления запроса от Белого дома не может принять пакет о дополнительной помощи союзникам на $106 млрд. Около $61,4 млрд из них предусмотрены для Украины. В частности, демократы и республиканцы не могут между собой согласовать решение внутриполитических вопросов по защите южной границы от наплыва нелегальных мигрантов.

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