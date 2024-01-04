Тактика, о которой идет речь, заключалась в развертывании танков большими группами - бронеколоннами - в надежде прорвать линию противника.

Россия не осознала, что важнейший элемент ее танковой стратегии терпит неудачу. Эта ошибка привела к огромным потерям - и тем более поразительна, что Украина уже совершила ту же ошибку, только чтобы быстро ее исправить, сообщил изданию Business Insider эксперт.

Тактика, о которой идет речь, заключалась в развертывании танков большими группами - бронеколоннами - в надежде прорвать линию противника.

Райли Бэйли, аналитик по России в аналитическом центре Института изучения войны, сказал, что российской стороне потребовалось гораздо больше времени, чтобы осознать это и прекратить делать это, чем украинцам.

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Обе стороны, по словам Бэйли, пришли к выводу, что "атаковать подготовленные позиции с помощью бронетехники, особенно колонн бронетехники", не удалось. Обе страны обладают мощным оружием, которое может противостоять такому наступлению, в результате чего танки будут уничтожены.

Колоннам особенно легко противостоять, потому что это очевидно, когда приближается атака: ровная открытая местность оставляет мало мест, где можно спрятаться, а дроны постоянно наблюдают.

Но в то время как Украина быстро изменила свою тактику, чтобы прекратить использование колонн, России потребовалось для этого гораздо больше времени. Это особенно очевидно, по словам Бейли, в интенсивных попытках России захватить город Авдеевку. РФ медленно продвигалась вперед, не совершив решающих прорывов – и ценой огромной цены. Только в последние несколько недель они перешли к наступлению пехотой в районе Авдеевки, оставив позади больше техники.

По словам Бейли, этот переход Украина сделала гораздо раньше в этом году, после тяжелых потерь в начале летнего контрнаступления.

"Российские силы, очевидно, видели, как украинцы сделали этот переход во время контрнаступления, и это дало результаты. Но они не усвоили это, а также не усвоили свои собственные ошибки", - сказал аналитик.

Фактически, он сказал, что Россия неоднократно совершала одну и ту же ошибку только в Авдеевке. Она понеса потери, взяла паузу, чтобы восстановиться и перегруппироваться в начале ноября, а затем сделала то же самое снова, понеся еще большие потери. По словам Бэйли, Россия "потеряла гораздо больше личного состава, гораздо больше бронетехники в этой волне нападений", чем в первый раз.

Лишь примерно в конце декабря, по его словам, Россия "начала пытаться переключиться на что-то вроде того, что сделали украинцы". Бэйли отметил, что в начале войны у России уже был другой предостерегающий опыт с танковыми колоннами.

Во время летнего контранступления после потерь Украина сменила тактику и "начала полагаться на сочетание небольших пехотных групп и пехоты с меньшей поддержкой бронетехники и усилий по предотвращению потерь техники". По словам Бейли, это была первая попытка Украины "провести механизированное нападение на подготовленную оборонительную позицию".

После этого можно было увидеть, что Украина "очень быстро перешла" к использованию небольших пехотных групп, а также пехоты и бронетехники. Некоторые украинские солдаты заявили, что в потерях виновато то, как их обучали на Западе.

Бэйли предположил, что Россия, возможно, не усвоила урок о бронетанковых колоннах навсегда. Он сказал, что они могут снова развернуть их, когда зимние условия заморозят землю и сделают ее более проходимой для тяжелого вооружения.

Потери РФ под Авдеевкой - детали

Издание Forbes пишет, что Авдеевка стала смертельной ловушкой для российской бронетехники. В материале отмечается, что за 10 недель преимущественно неудачных штурмов Авдеевки российская армия потеряла или покинула по меньшей мере 143 танка, имея лишь незначительное продвижение у разрушенного города. Тем временем украинская армия потеряла или покинула 14 танков, защищая Авдеевку.

Как пишет Forbes, только вокруг Авдеевки россияне теряют 60 танков в месяц. При этом украинская оборона держится и ситуация в Авдеевке остается относительно стабильной.

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