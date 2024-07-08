Врага недооценивать нельзя – оккупанты ищут любую возможность продавить противовоздушную оборону Украины.

Массированными ударами по Украине враг реализует тактику "шока и трепета", на заявления РФ о том, что целями якобы были системы ПВО или командные пункты, внимания обращать не стоит. Такое мнение высказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

В комментарии "РБК-Украина" он отметил, что эффект террористических атак по Украине очевиден – только в Киеве повреждены или разрушены три подстанции, бизнес-центр, станция метро "Лукьяновская", жилые дома и "Охматдет". Подобные удары всегда приводят к жертвам среди гражданских.

"Мы должны понимать следующее: сейчас враг реализует тактику шока и трепета. Путин накануне саммита НАТО пытается показать всему миру, что готов идти до конца и что его никто не остановит. Чтобы реакция была максимально эмоциональной, он убивает детей в "Охматдете" и женщин в роддомах. То есть наиболее уязвимых наших граждан", – говорит Селезнев. Видео дня

Такими действиями российский диктатор Путин фактически требует капитуляции Украины, настаивая на контроле над Луганщиной, Херсонщиной, Донецкой областью, Запорожьем и Крымом.

"И для реализации этой миссии действует, убивая гражданское население. Потому что когда он рассказывает о поражении военных объектов, это по меньшей мере бред. О каких военных объектах, если прилеты пришлись на медицинские объекты и дома? Никаких упоминаний о прилетах по военным объектам не было", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что во время таких террористических обстрелов цели устанавливаются заранее – речь идет не о дне, а о неделях.

"Россиянам не приходит в голову что-то вроде "давайте завтра устроим ракетный геноцид". Примерно за две недели начинается подготовка боекомплекта, авиации, просчитываются траектория и так далее", – пояснил экс-спикер Генштаба.

Он также обратил внимание на еще один момент в сегодняшней террористической атаке РФ. Вражеские ракеты меняли направление. К примеру, российская Х-101, ударившая по Охматдету, летела со стороны Вышгорода. Не исключено, что траектория движения ракеты могла быть необычной.

"Потому что некоторые ракеты утром двигались в сторону Житомира. С учетом ночной атаки на его пригород, можно было подумать, что они снова полетят на военную инфраструктуру. Но через какое-то время они развернулись и зашли на Киев с запада, чтобы обойти нашу ПВО", – продолжил Селезнев.

По его словам, врага недооценивать нельзя – оккупанты ищут любой возможности продавить противовоздушную оборону Украины. А отсутствие достаточного количества средств для защиты неба создает смертельную опасность для гражданских.

"Обратите внимание, сколько нам уже обещают дополнительные батареи Patriot, но мы получили только одну от правительства Германии. Когда будут другие, неизвестно. Отсутствие достаточного количества средств ПВО в том числе создает смертельную опасность для людей, которые не имеют никакого отношения к Силам обороны. Россия их убивает", – констатировал Владислав Селезнев.

Атака РФ по Украине

Утром 8 июля российские террористы нанесли массированный удар по Украине. Пострадали, в частности, Кривой Рог и Киев. По состоянию на 19:00 было известно о 23 погибших в столице, из них двое детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома. Число травмированных возросло до 63. Все пострадавшие и убитые россиянами люди – гражданские.

Стоит отметить, что россияне ударили по двум больницам в Киеве – частному роддому и "Охматдету". На момент атаки в детской больнице оперировали малышей – им проводили операции на сердце. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что из-за атаки у детей есть загрязнение грудной полости. Медики пытаются спасти жизни малышей.

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