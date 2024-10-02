Сейчас продолжается спасательная операция.

Вечером 2 октября российские оккупанты сбросили КАБ на жилую многоэтажку в Харькове. На коварную атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба. Сейчас продолжается спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно на данный момент о 8 раненых. Всем будет оказана необходимая помощь", – написал преиздент в своем телеграмм-канале.

Глава государства отметил, что чтобы такие удары со стороны страны-агрессора прекратились, Украина должна получить необходимую и, главное, достаточную помощь от мира.

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"Каждый лидер точно знает, что надо делать. Важно быть решительными", – подчеркнул Зеленский.

Он также опубликовал кадры с места террористического удара РФ:

Атака РФ по Харькову

Российские террористы в очередной раз атаковали Харьков КАБами. В городе прогремели мощные взрывы. Один КАБ попал в пятиэтажный дом - между 5 и 4 этажами. Второй упал в лесополосе.

По данным местных властей, пострадавших уже 9. Среди них – девочка трех лет. Все пострадавшие в легком или среднем состоянии.

В то же время местные СМИ пишут, что на месте попадания авиабомбы разрушены с первого по четвертый этажи дома. Пожар перекинулся на другие подъезды.

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