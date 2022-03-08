Он напомнил, что во время обстрелов был поврежден Свято-Успенский собор.

Украинский искусствовед Константин Акинша убежден, что нанесение удара по зданию Службы безопасности Украины в Киеве разрушит собор Святой Софии.

Об этом он рассказал в интервью DW.

"Российское командование объявило, что оно разрушит все здания, связанные с деятельностью СБУ - Службы безопасности Украины. Проблема в том, что штаб-квартира СБУ находится буквально в нескольких метрах от Софийского собора - любой удар по СБУ приведет к повреждениям храма. Этого пока не случилось, но то, что мы видим вокруг, вызывает ужас", - сказал он.

Акинша напомнил, что в результате обстрелов в центре Харькова был поврежден Свято-Успенский собор.

Ранее Министерство обороны РФ заявляло о намерении бомбить "объекты Службы безопасности Украины" в центре столицы.

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