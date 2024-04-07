Спутники не зафиксировали масштабных разрушений, но атаку нельзя считать безрезультатной.

Появились и спутниковые снимки атакованного аэродрома "Морозовск", где базируются рашиские самолеты тактической авиации - фронтовые бомбардировщики Су-34 и многофункциональные истребители Су-30 и Су-35. На них никаких масштабных разрушений на самой авиабазе, как и сожженных самолетов - не заметно.

Как говорится в анализе Defense Express, спутники зафиксировали максимум, несколько ворон рядом с площадкой технического обслуживания. Но ошибочно считать, что это свидетельство абсолютно безрезультатной атаки. Если бы удар был нанесен крылатыми ракетами с 400-кг боевыми частями, то последствия попаданий точно были бы значительно заметнее. Даже если речь бы шла о конвертированном Ту-141 "Стриж", то даже у него боевая часть на примерно 100 кг.

В то же время речь идет о дронах со значительно меньшим весом боевой части. Потому что даже когда речь идет о довольно большом дальнобойном дроне-камикадзе "Лютый", которым бьют по нефтеперерабатывающим заводам, то вес его боевой части 50 кг.

Видео дня

В меньших дронах, исключительно условно, таких как "Бобер", вес боевой части меньше, а на некоторых образцах вообще используется кумулятивные КЗ-6, как на "Ланцетах". Конечно, таким кумулятивным зарядом можно гарантированно уничтожить самолет, но это требует очень точного попадания в него. Поэтому такие боевые части не являются лучшим вариантом в любом случае, когда речь идет о необходимости поражения самолетов, часть из которых находится еще в капонирах.

Издание отмечает, что наиболее эффективной боевой частью, которая способна вывести самолеты из строя, но имеет малый вес является осколочная с готовыми поражающими элементами. Аналогичными по принципу, применяемым в ракетах "воздух-воздух" и зенитных. В сочетании с воздушным подрывом они могут значительно эффективнее вывести из строя самолеты, по сравнению с другими вариантами боевых частей.

Также крайне эффективны для этих задач - кассетные противопехотные, в которых суб-боеприпасы также имеют максимальную осколочность. Кстати, как работают последние - вполне известно на примере удара ATACMS по российским вертолетам.

"Будут ли такие повреждения заметны на спутниковых снимках, даже если речь идет о разрешении 30 см на пиксель - нет. Но летательный аппарат с такими повреждениями уж точно отправится на довольно долгий ремонт. В то же время на основе только спутниковых снимков делать выводы о том, какие именно боевые части были применены - невозможно", - отметили аналитики.

Атака дронов на аэродром в Ростовской области: что известно

Напомним, в ночь на 5 апреля в сети сообщили о мощных взрывах в районе военного аэродрома в Морозовске Ростовской области.

Местные власти заявили, что российская противовоздушная оборона сбила более 40 воздушных целей, в результате атаки была повреждена электроподстанция. Гражданские не пострадали.

По данным источников УНИАН, операцию проводили Силы обороны и Служба безопасности Украины. Сообщается, что в результате налета на аэродром уничтожено по меньшей мере шесть российских самолетов, еще восемь - повреждены.

Вас также могут заинтересовать новости: