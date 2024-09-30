В "Атеш" сообщили, что их агенты в РФ подорвали релейный шкаф.

Члены партизанского движения "Атеш" на территории Курской области РФ совершили диверсию на одной из ключевых железнодорожных веток, через которую российская армия доставляет на курский отрезок фронта боеприпасы и технику.

Агенты движения подорвали релейный шкаф, поделился "Атеш" в своем Telegram-канале и показал видео, на котором якобы запечатлен момент совершения диверсии:

"Эта ж/д линия имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает постоянное снабжение российской армии на передовой. Нарушение ее работы ослабляет логистическую поддержку и затрудняет транспортировку важной военной техники".

В центре внимания операция "Курск" - новости, которые уже известны

Украинские военные в начале августа начали освобождать Курскую область России, удивили росссийских военных, не столкнулись с сильным сопротивлением со стороны местного населения и смогли до конца месяца взять под контроль 100 населенных пунктов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что операция украинцев на Курщине уже дала некоторые результаты, в частности, благодаря ей на нашей земле замедлилось продвижение российских оккупантов.

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