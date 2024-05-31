Уже известно о погибшем и пострадавших.

Ночью 31 мая российские захватчики ударили по Харькову. Местные власти сообщили о попадании в пятиэтажный жилой дом. Сообщалось, что под завалами могут быть люди.

Корреспондент "Суспільного" заявил, что по меньшей мере один человек погиб в результате ударов РФ. Впоследствии эту информацию подтвердил глава ОВА Олег Синегубов.

"Попаданием ракеты полностью разрушены по меньшей мере три этажа одного подъезда пятиэтажного жилого дома", – отмечает "Суспільне".

Видео дня

По состоянию на 01:39 известно об 1 погибшем, а также 13 пострадавших в результате атаки. Среди пострадавших – 12-летняя девочка и мальчик того же возраста.

Удар по Харькову 31 мая

Ночью 31 мая российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьковскую область. В Харькове прогремели взрывы. Местные власти сообщили, что враг обстреливает район жилой застройки. Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажку.

В городе снова раздались взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, предварительно, прилеты были туда же, куда и первые "приходы".

В результате атаки есть разрушения, загорелся пожар. Под завалами могут находиться люди. Продолжается разбор завалов и тушение пожара.

Вас также могут заинтересовать новости: