По словам главы МИД, Путин "не может занять Харьков, поэтому пытается его убить".

Правитель России Владимир Путин не может занять Харьков, поэтому пытается его уничтожить. Об этом, комментируя в соцсети Х последнюю атаку РФ на Харьков, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Путин может распространять любую ложь, но вот его действия. Варварские военные преступления против мирного населения. Большой торговый центр в Харькове. Суббота. Ужасный удар, чтобы обеспечить максимальные потери", - отметил дипломат.

По его словам, у партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары в дальнейшем.

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"Первое: больше "Patriot" и других систем ПВО для Украины. Второе: Украина сбивает российские военные самолеты перед тем, как они сбросят бомбы на Харьков и другие города и общины. Обеспечьте Украине дополнительную противовоздушную оборону и поддержите украинские удары по военным объектам в России. Действуйте сейчас", - призвал Кулеба.

Удар по Харькову 25 мая

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ударили по гипермаркету в Харькове. В результате атаки по меньшей мере два человека погибли, еще 35 получили ранения.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть большое количество пропавших без вести.

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