Он говорит, что за километр услышал, как рушится здание.

В Умани звуки разрушения дома, в который попала российская ракета, было слышно по меньшей мере за километр.

Об этом рассказал горожанин по имени Николай в комментарии ТСН. Мужчина сравнил ночь на 28 апреля с первым днем полномасштабного российского вторжения в Украину. "Тогда мы тоже слышали такие звуки взрывов, но тогда еще не понимали, что произошло. Этой ночью за несколько минут до взрывов мы услышали звук самолетов и поняли, что сейчас что-то начнется", - сказал он.

Николай живет в километре от разрушенной многоэтажки, однако ночью услышал три мощных взрыва. "Даже за километр было слышно, как рушится дом - настолько мощным был этот взрыв. В нашем доме после этого было слышно, как засуетились соседи - люди начали бежать на улицу", – вспомнил он.

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Удар по дому в Умани: что известно

Напомним, сегодня утром российские захватнические войска в очередной раз атаковали Украину ракетами. Одна из них попала в многоэтажку в Умани.

Часть дома обвалилась, начался сильный пожар. Под завалами оказались люди, их до сих пор разыскивают спасатели.

По последним данным, в результате ракетного удара погибли 16 человек, еще 18 получили ранения, девять находятся в больнице. Спасатели сообщают, что среди погибших - трое детей.

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