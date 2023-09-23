Россияне боятся украинских надводных дронов, украинских противокорабельных ракет, крылатых ракет, воздушных дронов.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, есть ли какой-то предел потерь, после достижения которого оккупанты начнут выводить все корабли из Крыма.

"Если вообще будет, чем ушиваться... тенденции к снижению потенциала растут. На самом деле они и сейчас скрываются. Прячут свои корабли в Севастопольской бухте, прячут корабли в юго-восточной акватории Черного моря. Это происходит постоянно. Почему? Они боятся украинских надводных дронов, украинских противокорабельных ракет, крылатых ракет, воздушных дронов. Как только где-то какие-то российские корабли выходят в море, особенно в западную часть акватории Черного моря, украинские силы их выслеживают и пытаются наносить удар надводными дронами, ведут на них охоту", - сказал он в интервью УНИАН.

Эксперт констатировал, что по состоянию на сейчас уже достигнута важная промежуточная цель: враг не может полноценно использовать возможности Черноморского флота.

Видео дня

"То есть они не могут в полной мере применить по назначению корабли. Например, для высадки десанта, для обстрела побережья, для полноценной торговой блокады. Роль Черноморского флота РФ на сегодня сведена только к запуску ракет "Калибр" и к тому, что россияне пытаются "патрулировать" севернее Босфора. Но, думаю, "кошмарить" они смогут не долго. То есть, роль Черноморского флота и так уменьшилась, а с продолжением атак Украины, думаю, будет и дальше уменьшаться", - добавил он.

Мусиенко считает, что убираться им особо некуда.

"Опыт показывает, что и в Новороссийске их достают. Разве что попросить разрешения у Турции, и через Босфор передислоцировать отдельные корабли в Балтийское море, откуда, кстати, они и пришли в Черное море перед полномасштабным вторжением", - добавил аналитик.

Российский флот в Черном море - детали

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Черноморского флота РФ есть только два варианта будущего, но конечный результат будет один – прекращение существования.

"Два варианта будущего для ЧФ РФ-самоликвидация добровольная или принудительная. Лучший и самый безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название – Севастополь) и прилегающих территорий – добровольное затопление", - написал Данилов.

Вас также могут заинтересовать новости: