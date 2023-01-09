Патрушев нагло утверждает, что у россиян нет ненависти к простым украинцам. А ведь даже сегодня РФ нанесла ракетный удар по рынку, где находились мирные жители Харьковщины.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отличился несколькими циничными заявлениями о войне в Украине. Он в который раз повторил зомби-слова о том, что РФ воюет с НАТО. Но это еще не все.

В комментарии росСМИ Патрушев начал утверждать, что нет никакого "столкновения" между Москвой и Киевом, ведь это - "военное противостояние НАТО с Россией".

"Боясь прямого соприкосновения, НАТОвские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней. С помощью "специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины, — УНИАН.) Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа", — разразился бредом секретарь российского Совбеза.

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Также он нагло утверждает, что Российская Федерация не воюет с Украиной, ведь у них, россиян, якобы нет ненависти к простым украинцам. Патрушев уверен, что украинские традиции близки жителям РФ.

"Неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы в Украине, неотвратимо понесут наказание", — сказал приспешник Путина, при этом он не уточнил, о ком идет речь. Но, как мы видим, Россия воюет даже с мирными украинцами, цель ее большой войны - уничтожить жителей страны-соседки.

Россия нагло заявляет, что воюет с НАТО

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские пропагандисты нагло заявляют, что они воюют не только с ВСУ, но и с войсками НАТО.

Из-за этого и пропагандистов, и представителей Кремля постоянно троллят, ведь, заявляя о войне с НАТО, они просто хотят оправдать свои поражения на украинском фронте и колоссальные потери. Например, ранее Зеленский "взорвал" сеть анекдотом на тему того, как "Россия воюет с НАТО".

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