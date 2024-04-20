Уничтожение российского Ту-22М3, вероятнее всего, за украинцами.

За время войны против Украины РФ потеряла не менее сотни своих военных самолетов.

Такую оценку обнародовали в Минобороны Великобритании, пишет Bild. Падение российского сверхзвукового бомбардировщика, вероятнее всего, действительно, очередной успех Украины в борьбе с российскими ВВС, говорится в сообщении Минобороны Британии.

"Это первый случай, когда стратегический бомбардировщик сбит украинскими системами ПВО. Весьма вероятно, что Россия уже потеряла как минимум 100 самолетов", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Сбитие Ту-22М3

Ранее ВВС РФ потеряли один из своих сверхзвуковых тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3. В то время как в министерстве обороны РФ заявили о катастрофе, которая произошла по техническим причинам, украинская сторона утверждает, что самолет был сбит ракетой.

Украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3, сообщил 19 апреля командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. "Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3", - поделился он.

Вас также могут заинтересовать новости: