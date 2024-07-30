Часть "двухсотых" захватчиков числится живыми или пропавшими без вести.

Российские оккупанты жалуются на то, что на определенных участках фронта тела их погибших сослуживцев своевременно не эвакуируют, чтобы не показывать реальную статистику потерь.

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на информацию "военкора" Юрий Котенка.

"Злые языки говорят, что на одном из статичных направлений руководство приняло "гениальное" решение - не забирать "двухсотых", так как это увеличивает статистику потерь. А пока лежат "бесхозные", числятся как живые или пропавшие без вести", — заявил Котенок.

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В частности, по его словам, россиянам разрешают эвакуировать тела партиями, чтобы значительное количество смертей не портило впечатление от "успехов" оккупантов.

"Вытаскивать дают частями, дозировано, чтобы статистика не росла. К сожалению, не выдумки, а реальность", — добавил Котенок.

ASTRA также пишет, что родственники российских военных из 25-й бригады жалуются, в том числе на отсутствие эвакуации тел погибших.

Оккупанты бегут от войны - последние новости

Напомним, в Белгородской области России девять заключенных, которые вышли из мест лишения свободы в обмен на обещание пойти на войну против Украины, сбежали с территории воинского подразделения. Двое из сбежавших сидели за убийство, трое — за нанесение тяжких телесных, третий — за незаконное лишение свободы. Остальные — по более мягким статьям.

Беглецов зовут Эдуард Арутюнян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сер и Николай Багров, Алексей Грязютин, Александр Иванов и Александр Касаткин.

Побег они совершили 26 и 27 июля. В ориентировке говорится, что предположительно они могут находиться на территории Белгорода или Шебекино.

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