На северо-восточном направлении существует угроза применения авиационных средств поражения.

В ночь на вторник, 23 июля, Россия атаковала Украину беспилотными летательными аппаратами, а также запустила ракету.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило в своем Telegram-канале, что через Сумскую область в сторону Черниговщины движутся российские ударные беспилотники. Впоследствии военные предупредили об активности тактической авиации РФ на северо-восточном направлении.

Около полуночи всю страну охватила воздушная тревога из-за взлета российского сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31К. Вскоре через Сумскую область западным курсом пролетела ракета, жителей города Конотоп призвали оставаться в укрытиях.

Видео дня

Обновлено в 00:25: Ракета изменила направление движения и теперь летит через Шостку курсом на Глухов.

Обновлено в 00:20: Отбой угрозы по МиГ-31, однако сохраняется активность российской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Обновлено в 00:13: Ракета движется в направлении Прилуцкого района Черниговщины.

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